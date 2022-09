Milan, Maldini: "Più forti dell'anno scorso"

25-09-2022 16:26

Il Milan ha perso l’ultima partita disputata, quella in casa con il Napoli, ed è ora a -3 dalla vetta. Ma la squadra ha tutte le intenzioni di confermare lo scudetto vinto nella passata stagione, come spiegato anche da Paolo Maldini al Festival dello sport di Trento: “Per me questa squadra è più forte di quella dell’anno scorso. Noi partiamo per vincere, siamo campioni in carica e la responsabilità non ci deve spaventare”.

Sul mercato Maldini ha poi aggiunto: “I nostri giocatori forti vorremmo tenerli, anche se gli incedibili ormai non esistono più”. Quindi si è focalizzato sul discorso stadio: “San Siro per me, la mia famiglia e tutti i milanisti è pieno di ricordi. Ma il Milan non finisce con San Siro, dobbiamo creare qualcosa che ci renda competitivi e questa è lo stadio, altrimenti ci raccontiamo le cose del passato e questo non mi piace”.