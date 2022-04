Milan, Maldini: "Scudetto? Sempre creduto nonostante gli scettici"

25-04-2022 16:53

Dopo il trionfo in extremis contro la Lazio, Paolo Maldini adesso sogna lo scudetto. “Non possiamo farlo passare come obiettivo banale. Negli ultimi venti anni il Milan ha vinto due scudetti: sarebbe un risultato incredibile – ha spiegato il dt rossonero a Milan Tv -. Quando ti capita l’occasione, ci devi provare fino in fondo. Poi se le cose non dovessero andar bene, sai di aver fatto il massimo”.

“Sono orgoglioso della squadra, dello staff e di ciò che ci stanno dando i tifosi – ha aggiunto Maldini -. È un’emozione vera, il succo del nostro lavoro, ciò che ci fa stare bene e che fa vivere con un’emotività, a volte instabile, ma che provoca sensazioni piacevolissime. In stagioni del genere l’obiettivo è fare il meglio possibile: noi dobbiamo puntare molto in alto. All’inizio dell’anno qualcuno non ci dava così in alto, ma noi dobbiamo usare ciò come stimolo. I numeri parlano chiaro. Per essere qua e mantenere questo livello dobbiamo mantenere questo spirito di sacrificio. Se siamo qua è perché ci abbiamo sempre creduto. Magari anche quando non lo comunicavamo, ci abbiamo sempre pensato”.

OMNISPORT