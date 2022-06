Milan, Maldini studia il colpo Marcelo

19-06-2022 14:16

Il Milan pensa al mercato in entrata, in attesa di avere i soldi necessari provenienti da RedBird per chiudere le operazioni già ben avviate. In questo contesto si sta muovendo Paolo Maldini, che avrebbe sondato il terreno per arrivare a Marcelo, terzino sinistro che si è svincolato dal Real Madrid dopo anni ricchi di trionfi.

Il brasiliano, secondo quanto riferito da AS, è nel mirino dei campioni d’Italia con Maldini che avrebbe già avviato i contatti col giocatore. Marcelo in rossonero potrebbe agire come riserva di lusso di Theo Hernandez, ma soprattutto come elemento di carattere ed esperienza all’interno di uno spogliatoio vincente, ma comunque molto giovane. Al momento, secondo i rumors, la prima offerta al giocatore sarebbe stata di 3 milioni d’ingaggio, ma Marcelo avrebbe già rifiutato.

