Milan, manca poco per il sì di Charles De Ketelaere

17-07-2022 10:19

Siamo ormai alle battute finali per Charles De Ketelaere al Milan. Il ragazzo si è speso in prima persona, dichiarando di voler cambiare aria ed esprimendo la propria preferenza per i rossoneri, avendo rifiutato anche la proposta del Leeds United.

Questa sera il Bruges si giocherà il primo trofeo della stagione, ovvero la Supercoppa del Belgio, e poi il classe 2001 dovrebbe finalmente dare il proprio si al Milan. La proposta complessiva del Diavolo sarà di circa 35 milioni tra parte fissa e bonus, col ragazzo che dovrebbe guadagnare 2-2,5 milioni di euro a stagione. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

