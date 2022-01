Milan, Massara: "Botman? Il Lille non lo vende ora"

09-01-2022 12:41

Prima del match col Venezia, il ds del Milan Massara ha parlato del mercato di gennaio: “La nostra priorità, dopo l’infortunio di Kjaer, è un difensore centrale. Se ci sarà l’occasione per rinforzarci ci faremo trovare pronti. Botman? E’ un ottimo giocatore, ma non credo che il Lille lo voglia vendere ora. Ci sono tanti nomi sul tavole, il mercato è ancora lungo”.

Sui possibili nomi per la difesa e attacco: “Ci sono tante possibilità da valutare, questo è un periodo incerto anche dal punto di vista economico e quindi bisogna stare molto attenti. Vanno valutate tutte le possibilità. Dobbiamo monitorare questa zona di campo per il futuro, ma non nell’immediato. Abbiamo anche Pellegri in cui crediamo molto. Se ci saranno delle possibilità, non credo nel reparto avanzato in questa finestra di mercato, il club si farà trovare pronto”.

