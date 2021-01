Milan, Massimo Oddo esalta l'alchimia dei rossoneri

Massimo Oddo, ex terzino rossonero, è intervenuto sul profilo di “Tactickers” su Twitch e ha parlato così del Milan di Pioli.

Queste lesue parole:

“Il Milan è un’ottima squadra, ma non è primo perchè è la squadra più forte del campionato. I rossoneri sono primi perchè si è creata un’alchimia pazzesca tra tutti le componenti del club e quindi sta facendo cose straordinarie. Da milanista spero possa arrivare fino in fondo, ma ci sarà da battagliare tanto. Per me, al momento, le squadre più accreditate per lo scudetto sono il Milan, che è primo, Inter e Juventus”.

OMNISPORT | 26-01-2021 18:46