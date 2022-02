Milan, Mike Maignan: "Non sono venuto per far dimenticare Donnarumma"

10-02-2022 19:13

Grande periodo per il portierone rossonero Mike Maignan, entrato già nel cuore di tutti i tifosi rossoneri. Ospite ai microfoni di Sportmediaset, l’ex Lille ha parlato così del successo sulla Lazio nel quarto di finale di Coppa Italia che si è giocato ieri:

“Il derby è molto importante per Milano, per noi era importante anche per la classifica. Ieri abbiamo giocato con la giusta mentalità, abbiamo giocato con intensità e abbiamo vinto la partita. La Coppa Italia è una competizione importante per noi”.

Ma quali sono i segreti di Mike?

“Sono molto esigente, per un portiere i dettagli sono fondamentali. Io cerco di fare al meglio il mio lavoro”.

Laconico invece il commento su Donnarumma:

“Io non sono venuto per far dimenticare Gigio, ma per fare il mio lavoro”.

OMNISPORT