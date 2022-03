Milan-Napoli, duello anche sul mercato: i tifosi sperano

15-03-2022 11:58

Milan e Napoli sono entrambe in cerca di un rinforzo importante in attacco per il prossimo calciomercato estivo e secondo quanto riportato oggi da La Repubblica i dirigenti delle due società avrebbero in cima alla loro lista lo stesso giocatore: Domenico Berardi.

L’attaccante del Sassuolo sta vivendo un’altra grande stagione, avendo già firmato 12 gol e ben 14 assist in campionato: numeri che confermano tutte le sue qualità sia come goleador che come rifinitore.

Milan e Napoli su Berardi

Il Milan ha bisogno di un giocatore come Berardi per il suo tridente offensivo, mentre il Napoli cerca un esterno d’attacco con personalità e capacità tecniche che vada a sopperire alla partenza di Lorenzo Insigne: il capitano gioca sulla fascia opposta di Berardi, a sinistra, ma la questione tattica sarebbe solo un dettaglio per il club azzurro che mira in primis a ingaggiare un trascinatore come appunto l’attaccante del Sassuolo.

Il club neroverde chiede almeno 35 milioni di euro per Berardi, ma la sensazione è che il prezzo potrebbe anche salire nel caso si scatenasse un’asta. Al momento le tifoserie delle due squadre sembrano divise: i tifosi del Napoli accoglierebbero Berardi a braccia aperte, tra quelli del Milan c’è invece qualche dubbio sul valore del giocatore.

I dubbi dei tifosi del Milan

“Quelle cifre si spendono per uno di 22 anni. A 35 sono fuori dalla realtà”, il commento su Facebook del fan rossonero Claudio. “Altro che Berardi, Malinovskyi tutta la vita”, suggerisce Giuseppe. Giu, altro tifoso rossonero, non ci sta: “Cioè vi permettete di criticare Berardi quando abbiamo 3 giocatori di fascia destra che non arrivano tutti insieme a 5 gol!”.

La speranza dei fan partenopei

Diversa l’atmosfera tra i tifosi del Napoli. “Magari prendessimo Berardi, per me è più forte di Insigne”, commenta Enzo. “Senza dubbio Berardi a destra, a sinistra ci sono quelli che si possono adattare, ma ci farebbe comodo Traorè…”, aggiunge Tullio rilanciando il nome di un altro giocatore del Sassuolo. “Berardi gioca a destra come Politano, ma è più forte sia di lui che di Insigne: sarebbe un ottimo colpo”, il parere di Alessandro. Carmine, invece, è scettico: “Berardi è bravo, ma il Sassuolo lo dà a noi? Fa affari solo con la Juve”.

