Milan-Napoli, Marchegiani: "Meret è più forte di Donnarumma”

19-09-2022 09:16

Il big match di ieri sera a San Siro ha visto in campo molti protagonisti, uno tra questi è stato senza dubbio l’estremo difensore del Napoli che in più di un’occasione ha salvato la propria porta dagli attacchi dei rossoneri.

Gran parte quindi del merito per la vittoria campana è di Alex Meret, reattivo in diverse occasioni su Giroud e Krunic. Su di lui ha parlato a Sky, Luca Marchegiani, lodandolo e mettendolo a paragone anche con Donnarumma.

“Il dubbio su Meret si è creato dentro al Napoli, io non ne ho mai avuti. È un portiere a cui manca un po’ di vissuto, ma secondo me è tra i più forti portieri italiani, secondo me anche più di Donnarumma“.