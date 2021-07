Milan nel dramma. L'annuncio: Ivan Gazidis ha il cancro

Pochi giorni dopo il via della stagione che segnerà il ritorno in Champions League dopo sette anni e nel pieno di una sessione di calciomercato iniziata da protagonista, il Milan precipita nel dramma a causa delle condizioni del proprio amministratore delegato Ivan Gazidis.

Il dirigente sudafricano ha infatti rivelato di essere stato colpito da un carcinoma alla gola.

A rendere nota la triste notizia è stato lo stesso club rossonero. A quanto si apprende, tuttavia, si tratterebbe di una forma benigna, non particolarmente aggressiva e curabile.

“AC Milan informa tutti i propri sostenitori e gli stakeholder del Club – si legge – che al nostro amministratore delegato, Ivan Gazidis, è stato diagnosticato un carcinoma alla gola. Sulla base di una vasta serie di test e accertamenti clinici, prontamente effettuati, i medici prevedono che si riprenderà completamente. Ivan rimarrà operativo durante le necessarie cure in cliniche specializzate, con il pieno sostegno della proprietà, del Presidente Scaroni e del Management del Club. Tutto il CdA e il Management del Club, i dipendenti e i collaboratori, lo staff tecnico, i giocatori e le giocatrici del Milan, augurano a Ivan tutto il meglio per una piena e pronta guarigione. Siamo tutti con te”.

Queste, invece, le parole del diretto interessato, che ha tenuto subito a rincuorare i tifosi del Milan e tutti gli appassionati di calcio circa le proprie condizioni:

“Certamente, non c’è mai un buon momento per una diagnosi di cancro. Ma fortunatamente sembra una forma molto curabile. Mi seguirà una equipe medica di alto livello e ho il supporto dei miei cari e di tutti i colleghi e collaboratori del Club: sono fiducioso, sulla base di tutti i primi consulti medici, che il tumore sarà trattato con successo, con un completo recupero. La mia diagnosi dimostra l’importanza di controlli medici regolari, anche se non si hanno sintomi. Mi sento di incoraggiare veramente tutti a dare priorità alla propria salute e di non sottovalutare la prevenzione, anche negli obblighi quotidiani della vita e del lavoro”.

“Abbiamo una squadra forte, dentro e fuori dal campo – ha concluso – e ho piena fiducia nella loro capacità di portare avanti il nostro Club nelle prossime settimane. A presto e sempre Forza Milan”.

Classe 1964, nativo di Johannesburg, ma trasferitosi a soli quattro anni in Inghilterra, Gazidis è arrivato al Milan nel dicembre 2018, ricoprendo l’incarico di amministatore delegato e direttore generale, dopo otto stagioni trascorse all’Arsenal dove ha svolto il ruolo di amministratore delegato.

In precedenza ha lavorato per sette anni, tra il 2001 e il 2008 negli Stati Uniti, come vice commissario della Major League Soccer, dando un importante contributo per lo sviluppo della lega calcistica statunitense.

Fin dal suo arrivo al Milan Gazidis ha trasmesso la propria impronta manageriale per la lenta risalita del club rossonero ai vertici del calcio italiano, culminata con la conquista del secondo posto nell’ultimo campionato di Serie A alle spalle dell’Inter.

