Milan, Nesta: "Fatto qualcosa di incredibile"

23-05-2022 17:32

L’ex campione del mondo 2006 Alessandro Nesta, protagonista in Serie A con le maglie di Lazio e Milan, ha parlato dello Scudetto appena conquistato dai rossoneri intervenendo alla Hall of Fame del Calcio Italiano.

Queste le sue parole sulla stagione del Diavolo, riprese da TMW:

“Il Milan ha realizzato qualcosa di incredibile, perché sulla carta era come la quarta forza della Serie A. Voglio fare i complimenti a Pioli, Maldini e Massara, che hanno creato le premesse per il successo. Gran difesa? Il gioco del Milan in questa stagione ha valorizzato anche parecchi singoli, in difesa credo che i milgiori siano stati Kalulu e Tomori. Cosa mi ha impressionato? I dettagli sono due o tre: sono stati ceduti giocatori importanti, ma nessuno si è lamentato. Li hanno portati fuori e gli hanno detto grazie, questo è quello che fa in una grande società. Seconda cosa: il Milan non si è mai lamentato di nulla e ci ha sempre creduto. Lamentarsi crea alibi ai giocatori”.