11-09-2022 09:59

Tre punti e la consapevolezza di poter vincere anche “partite sporche”. Il Milan torna da Genova con una vittoria importante contro la Sampdoria. Una gara difficile quella che hanno dovuto affrontare i ragazzi di Pioli, capace di riuscire a conquistare il successo nonostante un secondo tempo giocato in inferiorità numerica a causa dell’espulsione di Leao.

Milan: c’è anche Kjaer per Pioli

La gara di Genova però regala un’altra consapevolezza ai rossoneri che nel match con la Samp hanno ritrovato Simon Kjaer. Il calciatore danese è stato a lungo fermo per un infortunio che ha privato Pioli di un giocatore che sin dal suo arrivo a Milano aveva dimostrato di poter essere uno dei pilastri della squadra. Con il suo ritorno in campo, i rossoneri possono fare affidamento su un altro giocatore importante in una difesa che si conferma come uno dei punti di forza.

A fine gara, ai microfoni di Dazn, è stato lo stesso centrale a parlare della squadra e della sua situazione personale: “Ognuno di noi ha un modo diverso di vivere la partita. A 33 anni sono un po’ più sereno, sugli episodi dubbi aspetto le decisioni degli arbitri e intanto cerco di recuperare. Ogni settimana sto sempre meglio, devo solo ritrovare un po’ di fiducia in campo, ma se il ginocchio sta bene, sta bene anche la testa”.

Milan: i tifosi esultano per il ritorno di Kjaer

Tra le note più liete del match contro la Samp, c’è proprio il ritorno del difensore danese che torna a essere un punto di riferimento per la squadra ma an che per i tifosi: “La vittoria di Marassi – scrive Daniele – restituisce al Milan un grande difensore, un grandissimo uomo e un leader nato: Simon Kjaer. Annullato Caputo nonostante sia ancora lontano dalla migliore condizione”. Per Ed ci dovrebbe essere spazio per lui anche in Champions: “Io lo farei partire titolare anche contro la Dinamo. Kalulu ha bisogno di rifiatare”.

Per i tifosi del Milan si tratta di un’altra freccia in una stagione che si preannuncia lunga e complicato: “Che bello il suo ritorno sul campo in cui si era infortunato. Grande uomo e grande giocatore”, scrive Matteo. Anche Stefano lo esalta: “Bellissimo iil suo rientro, che carattere”. Mentre Den scrive: “Qualcuno lo ha dato per rotto e finito troppo presto. Questo Milan ha bisogno di Simon Kjaer”.