Milan, novità sulle condizioni di Zlatan Ibrahimovic

Trapelano novità positive da Milanello dopo gli ultimi test effettuati da Zlatan Ibrahimovic, rientrato mercoledì in Italia dalla Svezia. La punta di Malmoe dopo essere atterrata si è immediatatamente recata in una clinica milanese dove ha svolto gli esami del caso per capire come si evolve l’infortunio al polpaccio, rimediato in allenamento lo scorso 18 dicembre.

Poi Ibrahimovic si è confrontato con lo staff medico rossonero: l’attaccante del Milan continuerà a seguire la sua tabella di lavoro personalizzata, e le terapie. Il giocatore non scende in campo dal 22 novembre, il giorno della partita contro il Napoli: il club ha ha deciso di optare per la cautela per evitare altre ricadute e l’ex Inter e Juve verrà monitorato giorno dopo giorno.

Il possibile rientro potrebbe avvenire a metà gennaio contro il Cagliari, a quasi due mesi dall’infortunio: sicuramente salterà Benevento, Juventus e Torino. In lento recupero anche Bennacer e Saelamaekers, mentre lavora già con il gruppo Kjaer.

“Mai conosciuto un giocatore così intelligente e simpatico – ha detto Pioli su Ibrahimovic in una recente intervista -. Sono momenti così, tornerà e giocherà più di prima. Ma già la sua presenza è fondamentale, sa trascinare e stimolare i compagni. Come si gestisce? In realtà non è difficile. Perché siamo entrambi diretti, non ci nascondiamo, nel bene e nel male. Ci siamo detti anche cose negative, succede, è normale, è la dinamica logica di una squadra. Una volta è entrato nel mio ufficio e mi ha detto: ‘Mister, oggi parlo io. Io mi sono messo lì e ho ascoltato. Cos’è successo poi? Il giorno dopo ho parlato io. Funziona così. Bisogna capire le situazioni, le persone, i momenti”.

OMNISPORT | 31-12-2020 10:19