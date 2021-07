Milan, obiettivo Scudetto. Tonali: "Pensiero unico di tutta la squadra"

Pur di rimanere al Milan ha accettato un compromesso economico che, nel calcio moderno, non è affatto scontato: Sandro Tonali è da poco tempo ufficialmente tutto dei rossoneri, con il Brescia di Cellino che ha accettato l’offerta presentata dalla dirigenza del ‘Diavolo’.

Il prestito era scaduto lo scorso 30 giugno e tra le due società è nata una nuova trattativa per impostare tutto da zero: alla fine, a fare la differenza, è stata la voglia di Tonali che ha detto no anche ad ingaggi migliori offerti da altre società, pur di proseguire la sua avventura a Milano.

Intervistato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il classe 2000 ha sottolineato il ruolo decisivo della sua volontà, dettata dal benessere in un club che ormai è diventato casa sua.

“Perché la voglia di restare al Milan veniva prima di tutto. I termini del riscatto dal Brescia erano scaduti e si ricominciava da zero: per me era importante fare un passo verso il Milan. C’erano altri club, anche con ingaggi più alti da offrire, ma io sono felice qui. Ogni giocatore ragiona in maniera diversa. C’è chi pensa alla carriera e all’ambizione, chi ai soldi. Io credo che stare bene in una squadra sia imprescindibile. Al Milan posso centrare tutti i miei obiettivi, posso avere tutto nel club in cui sono felice”.

Il secondo posto della scorsa stagione è un trampolino di lancio per fare meglio: la parola Scudetto non è un tabù dalle parti di Milanello.

“Sì. Lottiamo tutti insieme, per lo stesso obiettivo. Il pensiero della squadra è unico”.

In attesa di giocare in un San Siro pieno di tifosi, c’è un altro desiderio che corre nella mente di Tonali: affrontare il suo idolo Luka Modric.

“Modric, l’ho sempre ammirato. Giocarci contro sarebbe un piacere”.

OMNISPORT | 21-07-2021 08:50