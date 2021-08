Milan, Pellegatti fa sognare i tifosi: Sarebbe la soluzione strepitosa

Stasera in campo, domani e dopodomani l’ultimo sprint sul mercato. In attesa del Cagliari e della possibilità di mandare la Juve grande favorita a -4, il Milan pensa anche a completare la rosa. Manca un solo tassello probabilmente, visto che anche l’affare Bakayoko è chiuso col giocatore che sosterrà le visite mediche e firmerà il contratto del suo ritorno. Il nodo è sempre il trequartista e le ultime notizie le fornisce Carlo Pellegatti sul suo canale youtube.

Pellegatti sogna l’accoppiata Faivre-Corona

Dice la storica voce di Milan Channel: “C’è del fuoco sotto la cenere, non parlano molto i dirigenti del Milan in questi giorni, le risposte ai miei whatsapp sono laconiche e rapide ma si lavora. Faivre intanto non è partito per Strasburgo, indizione. Ho letto che lui vorrebbe venire fortemente a Milano. Poi c’è Corona che avevo dato già come perso per una questione di costi. Il Milan non sarebbe andato mai oltre i 10 milioni a fronte dei 20 richiesti dal Porto ma dal Messico arrivano notizie di un accordo ed anche lui non è stato convocato e non ha giocato in campionato. Il suo agente inoltre non ha mai lasciato Milano, convinto di trovare la soluzione per portarlo in rossonero. La soluzione strepitosa sarebbe prendere sia Corona che Faivre”

I tifosi del Milan scelgono Faivre

Fioccano le reazioni sul web: “Speriamo in Faivre. Corona è già un giocatore fatto e finito, più di quello non credo possa fare. Faivre mi sembra con più prospettiva” o anche: “Faivre è più giovane e di prospettiva, a parità di prezzo, meglio il francese” oppure: “Sono più favorevole per Faivre, ma se arrivassero tutte e due, sarebbe semplicemente meraviglioso“.

E’ quasi un plebiscito per il giocatore del Brest: “Spero più in Faivre,sopratutto per la fascia destra che abbiamo bisogno uno che crei superiorità numerica” o anche: “In realtà sono due calciatori diversi Faivre e Corona.. Corona è un esterno destro, Faivre è più un trequartista centrale, sono diversi come calciatori” oppure: “Sono entrambi ottimi calciatori Corona più assist man, Faivre più goleador nonostante sia un esterno/trequartista”

C’è chi si sbilancia: “Tra Faivre e Corona, meglio Faivre. Messias no. Mi pare però che sotto la cenere ci sia in fuocherello molto debole, molto debole” e infine i pessimisti: “Sembra esattamente settembre scorso, accordo fatto con Simakan, Simakan pronto a partire, noi offriamo 10 e lo Strasburgo chiede 15, si lima, si lima, è quasi fatta, Simakan si pitta i capelli di rossonero su Instagram, e alla fine abbiamo giocato con Gabbia o Kalulu fino a gennaio quando Kjaer o Romagnoli erano infortunati. Inutile illudersi, questi a 15 non arrivano”.

SPORTEVAI | 29-08-2021 10:18