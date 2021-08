Milan, si lavora su due piste per il nuovo trequartista

Sono ore frenetiche per Maldini e Massara, impegnati su più fronti per consegnare a Stefano Pioli gli ultimi tasselli necessari per completare la rosa rossonera per questa stagione.

In attesa di ufficializzare il ritorno a Milano di Tiémoué Bakayoko, l’obiettivo principale degli uomini di mercato del Milan è chiudere per il tanto agognato trequartista, ruolo questo per il quale negli ultimi giorni sono stati sondati diversi profili.

Fra questi, oltre a Junior Messias (accostato con insistenza anche ad altre squadre), spiccano su tutti quelli di Jesus Corona del Porto e, ultimo in ordine cronologico, quello di Romain Faivre del Brest.

Per il primo il club meneghino avrebbe già pensato di mettere sul piatto una cifra attorno ai 10 milioni di euro, proposta però ritenuta insufficiente dai portoghesi i quali, dalla cessione del classe 1993, vorrebbero ricavare almeno 17 milioni.

La distanza, dunque, tra domanda e offerta resta ampia ma i lusitani potrebbero abbassare nelle prossime ore le proprie pretese: il contratto di Corona infatti scade il 30 giugno 2022 e il rischio di perderlo a zero tra un anno potrebbe spingere il Porto ad accettare una proposta a metà strada.

Certo è che, anche in questo caso, il Milan dovrebbe comunque fare un discreto sforzo per accaparrarsi il giocatore, motivo per il quale di recente è spuntato sul taccuino dei dirigenti rossoneri anche il nome di Romain Faivre.

Il giocatore, registrato l’interessamento del “Diavolo”, avrebbe già dato l’ok per il trasferimento nel capoluogo lombardo, operazione questa che però si concretizzerà eventualmente solo dopo che i francesi avranno trovato l’accordo col Milan.

Quest’ultimo, per vincere la concorrenza di Bayern Monaco e Borussia Moenchengladbach, stando alla richiesta del Brest dovrebbe versare una cifra attorno ai 15 milioni, importo su cui Maldini e Massara proveranno a lavorare nelle prossime ore approfondendo i contatti coi dirigenti bretoni.

OMNISPORT | 26-08-2021 18:43