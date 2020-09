Milan, Pellegatti rivela alternativa a Bakayoko

Manca un tassello a centrocampo per il Milan e tutto lascia pensare che l’estenuante tira e molla col Chelsea per Bakayoko possa risolversi positivamente, prima o poi. Nel caso, però, il club rossonero ha già individuato il sostituto. E a darne notizia è Carlo Pellegatti nel consueto punto della situazione mattutino sul suo canale Youtube.

Pellegatti e la citazione latina

Pellegatti apre il suo contributo con una citazione latina: “Quandoque bonus dormitat Homerus“, vale a dire “Qualche volta anche il sommo Omero sonnecchia”. E spiega il motivo: “Qualche volta anche i grandi, ma io non lo sono, possono sbagliare. Ieri ho commesso un errore dicendo che il Milan avrebbe provato a prendere Bakayoko per sopperire alla doppia assenza di Kessie e Bennacer a gennaio per la Coppa d’Africa, ma non ho controllato. Nel gennaio 2021 non si giocherà la Coppa d’Africa, quindi i due rossoneri non si assenteranno per un mese”.

Milan, il nuovo obiettivo

Pellegatti, in ogni caso, aggiunge: “Tutto sommato però, se il Milan prende il quarto centrocampista siamo contenti. Boubakary Soumaré potrebbe essere l’alternativa a Bakayoko e dal club hanno fatto trapelare che potrebbe essere un’opzione. Giocatore del ’99, valore 25-30 milioni, già chiesto al Lille da Napoli e Inter. Assomiglia molto a Bakayoko, è alto 1.88 e unisce qualità a quantità. Potrebbe essere lui il nuovo obiettivo, visto che su Bakayoko c’è stato un rallentamento”.

Milan, frenata per Bakayoko

L’esperto giornalista di fede rossonera spiega che “al Chelsea sono stati offerti 3 milioni subito e 20 il prossimo anno. Cedendo Bakayoko, inoltre, il club londinese si sgraverebbe da 12 milioni lordi l’anno. Ma la trattativa è in stallo. Ecco quindi che spunta Soumaré. I rapporti col Lille sono buoni, ecco perché l’affare potrebbe andare in porto”.

Milan su Soumaré, il parere dei tifosi

I tifosi del Milan hanno le idee chiare sulla questione: “Assurdo come il Chelsea stia rompendo le scatole per un giocatore sì bravo ma fuori squadra, fuori progetto e che non gioca con loro da tre anni”, sottolinea Matteo. “Trenta milioni per il riscatto sono troppi”, ribadisce Eugenio. E Luigi approva: “Soumaré è una spanna sopra Bakayoko, più giovane e più dotato tecnicamente. Speriamo arrivi lui”.

