Laxalt in partenza e nome nuovo per la fascia: milanisti spaccati

Continua il lavoro di Paolo Maldini per rafforzare l’organico del Milan. Dopo essersi dedicato a centrocampo e attacco – ma l’affare Bakayoko pare aver subito un rallentamento – nei prossimi giorni il dirigente si concentrerà sulla difesa, con l’obiettivo di fornire a Stefano Pioli un esterno destro e un altro centrale. Ma anche sulla fascia sinistra potrebbero esserci novità per il ruolo di vice-Hernandez.

Cedere Laxalt per puntare sul connazionale Viña

Secondo Sky Sport, infatti, il Milan sta provando a liberarsi del contratto di Diego Laxalt, il cui vincolo con i rossoneri scade nel 2022. Se Maldini riuscisse a piazzare l’uruguaiano, allora poi avvierebbe una trattativa con il Palmeiras per il connazionale Matias Viña, 22enne con passaporto italiano entrato ormai a far parte anche della Celeste.

Viña ha buona tecnica, spinge ed è considerato un prospetto che può migliorare parecchio. Inoltre, alla sua prima esperienza europea, accetterebbe di buon grado il ruolo di riserva di un titolare inamovibile come Theo Hernandez.

I dubbi dei tifosi rossoneri

I termini dell’operazione, però, non sembrano convincere pienamente i tifosi del Milan, che sui social hanno manifestato i propri dubbi. “Non ha senso spendere altri soldi per una riserva che bene o male farà forse 5 partite in stagione. Il budget va concentrato suo difensore centrale, sull’esterno e sul vice Ibra”, scrive Emanuele su una pagina Facebook seguita dal tifo milanista.

“Infatti secondo me andrà così, anche perché Laxalt non lo vuole nessuno”, aggiunge Giorgio. “Non mi importa chi prendiamo, Laxalt deve sparire, pure gratis”, commenta Christian, esasperato dalle prestazioni dell’uruguaiano.

“Laxalt invece potrebbe essere un buon vice Theo – ribatte Alessio – Cederlo a 6 milioni per prendere un ricambio sconosciuto dall’estero per minimo 10 milioni è meglio? Secondo me no”. Anche Filippo vota per la conferma dell’ex Genoa e Torino: “Ma perché deve andare via Laxalt??? Se le alternative sono queste tanto vale tenerlo”.

