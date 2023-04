Le parole del tecnico del Milan Stefano Pioli al termine della vittoria per 0-4 contro la Capolista Napoli al Diego Armando Maradona.

03-04-2023 00:01

Il Milan infligge la terza sconfitta stagionale in campionato al Napoli allo stadio Maradona per 0-4, grazie alle reti di Leao (doppietta), Saelemaekers e Diaz, preparandosi al meglio in vista della doppia sfida in Champions League che vedrà le due compagini sfidarsi nuovamente tra una decina di giorni.

Milan, Pioli: “Solo il primo passo”

Intervenuto a Dazn, l’allenatore del Milan Stefano Pioli commenta così la vittoria sul Napoli per 0-4: “La vittoria ed è solo il primo passo. Ho sentito tante cose, ma abbiamo altre 9 partite e dobbiamo avere lo stesso atteggiamento. Abbiamo buttato delle opportunità, con errori che non devono più accadere. La vittoria di oggi ci dà fiducia, ma saranno partite diverse. Non è che perché oggi abbiamo vinto 4-0 che il Napoli ha perso le sue certezze. Dobbiamo insistere e al Napoli ci penseremo affrontando le due gare spero con la personalità di stasera”.

Milan, Pioli: “Leao diventerà un campione”

Il tecnico rossonero parla anche di Brahim Diaz e Leao, protagonisti nel tabellino marcatori della serata del Diego Maradona: “Diaz ha avuto un fastidio agli adduttori. Ho preferito non rischiarlo e ho fatto un bel cambio con Saelemaekers. Leao? Non è mai andato via. Ha fatto due gol, uno da punta centrale e uno partendo largo. Ha un potenziale incredibile e diventerà un campione”.

Milan, Pioli: “Partita diversa dalla Champions”

“Qualsiasi risultato non condizionerà le due partite di Champions. Darà modo a me e al mio staff di vedere situazioni più o meno positive. sarà uno scontro equilibrato tra due squadre forti che in Champions stanno facendo bene, mentre in campionato il Napoli è stato più bravo di noi. La stagione sarà positiva se il prossimo anno rigiocheremo la Champions”, ha concluso l’allenatore milanista.