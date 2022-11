Milan, Pioli: "Gara complicata ma vogliamo vincere"

02-11-2022 20:34

Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato prima della sfida contro il Salisburgo valida per l’ultima giornata della fase a gironi della Champions League. Questo il commento di Pioli sulla gara che potrebbe regalare ai rossoneri il passaggio agli ottavi di finale:

“Ci sentiamo bene, abbiamo questo desiderio di superare il girone. Ci aspetta una gara complicata ma abbiamo la qualità per interpretarla bene. Questa pesa come un macigno ma sono certo che ne giocheremo ancora. Ovviamente desideriamo vincere, giocando tutti uniti. Conosciamo le qualità del Salisburgo. Sarà necessaria una gara davvero attenta e lucida sul piano tattico. Stasera è uno step importante per dimostrare anche a livello europeo una crescita continua. Dobbiamo mettere in campo la miglior prestazione”.