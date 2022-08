Milan, Pioli: "Leao è sereno e ha voglia"

27-08-2022 23:32

Al termine del match vinto 2-0 dal Milan sul Bologna, Pioli è intercenuto a Dazn: “È una stagione diversa, giocheremo 7 partite in 21 giorni e ci sarà bisogno di rotazioni. I miei stanno bene, per questo ho cercato di dar più minutaggio a qualcuno e far respirare qualcun altro. A livello di preparazione abbiamo fatto le stesse cose dell’anno scorso, mentre da oggi cambierà qualcosa. È fondamentale recuperare le energie, il nostro staff dovrà lavorare bene. Ho tanti titolari: oggi non sono entrati Origi, Rebic e Diaz; ho una squadra forte. De Ketelaere? Ha già fatto vedere delle qualità importanti, non farà altro che crescere. Deve avere più conoscenza con i compagni ma questo sono processi che richiedono un po di tempo”.

“L’equilibrio non è solo tattico, ma anche mentale. Non dobbiamo perdere la nostra intensità, ma siamo una squadra matura e pronta che sa quello che fa e che sa quando gestire certe situazioni – ha aggiunto l’allenatore – . Le partite sono difficili: noi oggi ci siamo comportati bene, ma sappiamo che possiamo fare ancora meglio. Leao? È molto sereno e voglioso. È un ragazzo molto intelligente e ha un linguaggio del corpo che forse lo frega, ma puo’ fare molto bene e non deve smettere di provare a crescere”.