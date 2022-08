Milan, Pioli non cerca scuse per lo 0-0 col Sassuolo

30-08-2022 21:54

Ecco le parole ai microfoni di DAZN del tecnico del Milan Stefano Pioli dopo lo 0-0 a Reggio Emilia contro il Sassuolo.

“È mancata lucidità, dobbiamo leggere meglio le situazioni. Siamo partiti molto bene nel primo tempo trovando buone combinazioni, ma quando il Sassuolo si è abbassato abbiamo avuto troppa frenesia e poca qualità nei movimenti. Abbiamo fatto fatica a trovare ritmo. Il turnover? Devo iniziare a gestire le forze dei giocatori. Oggi non avevamo Rebic e Origi. Dal 70′ in poi abbiamo giocato come se mancasse un minuto, invece c’era tempo. Vogliamo vincere le partite ma non dobbiamo avere frenesia. Abbiamo verticalizzato un po’ troppo e una squadra come la nostra deve essere in grado di lavorare con qualità, quando la partita cambia. È stato un match con tante interruzioni, con molti mezzi falli fischiati. I ragazzi sono già consapevoli delle difficoltà che abbiamo avuto oggi ed è un aspetto importante in vista della preparazione del derby. Il derby? Mi aspetto una partita del tutto diversa. Oggi avrei voluto fare qualche rotazione in più ma mi sono mancati dei giocatori. Il derby è il derby. La rivalità che c’è con l’Inter va al di là della classifica”.