Milan, Pioli: "Non siamo ancora strutturati per vincere, Klopp ci ha messo 4 anni"

Il Milan perde contro il Liverpool ed esce dall’Europa, sia dalla Champions che dall’Europa League. Un risultato che lascia molto amaro in bocca tra i rossoneri che però devono prendere questa eliminazione con la consapevolezza di aver iniziato un percorso, difficile, ma che è necessario per tornare ad essere protagonisti nell’Europa che conta.

Intervenuto nel post-gara a Sky, Stefano Pioli ha commentato il match dei rossoneri. “Il Milan deve portare con sè la consapevolezza che in Europa il livello è veramente alto. Sapevamo la difficoltà del girone, perché abbiamo affrontato veramente avversari forti, sapevamo anche le difficoltà della sfida di stasera. A certi liverlli si possono pagare, però, certi errori”.

Poteva andare diversamente? Probabilmente nelle altre due partite casalinghe è mancato qualcosa…“Rimpianti? Sì, perché meritavamo qualcosa in più in casa contro Atletico e Porto, ma ci sta incontrare difficoltà a certi livelli, ma sarà importante per la nostra crescita. C’è grande delusione questa sera perché volevamo rimanere in Europa, era un nostro obiettivo”.

Il sorteggio ad inizio competizione non ha certo agevolato i rossoneri. Il loro girone non era così facile da superare, se pensiamo che il MIlan si riaffacciava in Champions dopo tanti anni.“Le altre del girone? Sono forti. Pensavo che il Porto fosse un po’ meno forte, ma il livello è questo: sono avversari abituati a giocare in Champions e a certi livelli. Nelle prime gare abbiamo sofferto nella preparazione alla partita: poi questa sera potevamo avere più qualità. Il secondo goal subito così ci ha tolto lucidità. Abbiamo preso goal per nostri errori. Nel secondo prende palla un nostro centrocampista, poteva girarsi e invece siamo tornati indietro. Può rimbalzare male la palla: abbiamo perso, il campo era così per tutte e due, ma San Siro non è un terreno in buone condizioni. Ne ho parlato con Klopp e mi ha detto che Anfield è un’altra cosa.”Non siamo ancora preparati e strutturati per vincere: Klopp ci ha messo 4 anni prima di vincere qualcosa. Ne siamo consapevoli: i tifosi sono stati fantastici, cercheremo di fare meglio e di crescere insieme”.

