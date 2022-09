Milan, Pioli: "Nostra mentalità non deve cambiare"

30-09-2022 14:19

Il tempo per metabolizzare e digerire il ko casalingo subito contro il Napoli, nell’ultima gara di campionato c’è stato. A detta di mister Pioli,la squadra ha lavorato molto bene in questi ultimi due giorni e quindi, si riparte con fiducia e nuova stimoli verso la trasferta di Empoli.

“Giocheremo 12 partite in 44 giorni, ma non dovremo cambiare la nostra mentalità. Non mi piace quando sento che dobbiamo gestire le risorse. Dobbiamo andare in campo sempre e dare tutto”. Queste le parole del tecnico rossonero Stefano Pioli che invita i suoi uomini a non cambiare atteggiamento.

La trasferta al Castellani non va sottovalutata se si vuole tornare a Milano con il bottino pieno e sperare che non facciano altrettanto Napoli e Atalanta.

Capitolo formazione e disponibili: “Rebic sarà convocato, sta bene. Origi sta recuperando, ma non sarà convocato. Gli altri ci saranno, Theo e Maignan chiaramente no”.

Calcio d’inizio domani alle ore 20.45: arbitro dell’incontro sarà il signor Aureliano di Bologna.