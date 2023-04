Il centrocampista rossonero si è fratturato una costola

22-04-2023 22:16

Il centrocampista del Milan Tommaso Pobega non sarà a disposizione per la partita di campionato contro il Lecce, in programma domenica: il giocatore ha riportato una frattura costale composta in allenamento e Stefano Pioli dovrà fare a meno di lui.

Pobega dovrebbe in ogni caso rientrare a disposizione in vista della doppia sfida con l’Inter in Champions League.