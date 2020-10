Milan, Pioli può esultare: un big rientra per il derby

Alessio Romagnoli in questa prima parte di stagione è di certo mancato al Milan, che comunque ha saputo sopperire con grande capacità all’assenza del suo capitano. Merito anche della coppia formata da Kjaer e Gabbia.

Adesso però Romagnoli ha recuperato e questa è senza ombra di dubbio una grande notizia per il Milan. Sia per una questione di leadership in squadra, sia per una questione di scelte per Pioli.

Il capitano rossonero si è allenato in gruppo nella giornata di giovedì. Per il derby contro l’Inter, al rientro dalla sosta, sarà disponibile e riprenderà il suo posto accanto a Kjaer, qualora Pioli scegliesse di lanciarlo subito dal primo minuto al posto di Gabbia.

L’infortunio di Romagnoli risale allo scorso luglio in occasione della sfida che il Milan ha giocato contro il Sassuolo: una lesione muscolare al polpaccio destro che lo ha tenuto fuori praticamente per tre mesi.

09-10-2020 10:19