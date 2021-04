Milan, Pioli: "Scudetto perso da 3-4 gare"

Intervistato da DAZN al termine della partita vinta 2-1 contro il Genoa, Stefano Pioli ha analizzato il match portato a casa dai suoi, non senza sofferenza: ​”Abbiamo un obiettivo importante, le partite sono tutte difficili. Abbiamo sprecato troppo, potevamo chiuderla già nel primo tempo. Lo spirito e la qualità però mi sono piaciuti”.

In rete Rebic, con un gran gol: “Il Genoa ci ha chiuso a sinistra concedendoci più spazio a destra. Rebic è più una seconda punta, ama accentrarsi: ci dà vicinanza all’area di rigore e qualità, poi ha questi colpi come il goal di oggi”.

Pioli però ha già messo da parte il sogno Scudetto. “Noi non lottiamo più per lo Scudetto già da tre-quattro gare, l’Inter ha macinato troppi punti. Tornare in Champions League sarebbe fantastico, siamo la terza squadra più giovane d’Europa. Quello che stiamo facendo è qualcosa di incredibile”.

