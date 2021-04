Tifosi Milan senza pietà: Può fare il titolare solo al Brest

L’autorete di Scamacca (che ha spinto in tanti a parlare ironicamente di primo gol da milanista) ha tolto le castagne dal fuoco al Milan, che sembrava imbrigliato contro il Genoa e soprattutto poco letale in area. I rossoneri respirano, restano al secondo posto e vedono il traguardo Champions più vicino ma che fatica. Da una parte il solito gol dell’ex di Destro, che sembra avere sempre un conto aperto col Milan, dall’altra la povertà del reparto offensivo del Milan il rischio di perdere terreno era forte. I tifosi tirano un sospiro di sollievo ma restano preoccupati.

I tifosi prendono di mira Leao

In assenza di Ibra avrebbe dovuto essere Leao il finalizzatore ma il bomber continua a dimostrarsi tutto fuorché una prima punta, scatenando l’impazienza dei fan sui social: “Sonnolenza e spossatezza sono fra i sintomi più comuni dei vaccini. Ergo, ieri Leao è stato vaccinato almeno 15 volte“

C’è chi osserva: “Parliamoci chiaro Leao in che squadra potrebbe fare il titolare? Io dico al Brest o allo Strasburgo” e ancora: “Non ti reggo più ciondolare per il campo. Me ne frego dei tuoi mezzi, delle tue potenzialità, spero di vendano il 1 luglio”.

C’è chi scrive: “Date un frullato rivitalizzante a Leao. Che non ha neanche la scusa del Ramadan“, chi protesta: “Quando devi segnare per forza Leao non c’è mai” e chi accusa: “Mi spiegate perché Leao cammina ciondolando guardando per terra? Sembra un bambino in punizione”. Un altro osserva: “Con il pubblico i fischi a Leao e Chalanoglu sarebbero asfissianti… come quelli che si sentivano verso Calabria o Kessie…”

Non fosse stato per un gol clamoroso sbagliato sarebbe stata la giornata ideale per Rebic: “Sbaglia cose che nemmeno un bambino di 12 anni, poi dal nulla tira robe di una difficoltà immensa per coordinazione, forza e precisione”. Tutti però notano l’esultanza a dir poco moderata: “Ante non mostrare troppa felicità, non è educato” o anche: “Rebic che non festeggia mai il gol come se fosse sempre arrabbiato col mondo“.

SPORTEVAI | 18-04-2021 14:25