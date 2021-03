Milan, Pioli: "Superando le difficoltà cresceremo"

Momento delicato per il Milan, obbligato a non perdere più punti dall’Inter ma atteso al difficile confronto di campionato contro il Verona al Bentegodi: “Il nostro è un gruppo giovane, e anche passando da queste difficoltà possiamo crescere. Siamo ambiziosi e convinti delle nostre qualità, ma ora è il momento di stringere i denti”, le parole di Stefano Pioli in conferenza stampa.

“Il Verona sta facendo un grandissimo lavoro, la squadra è cresciuta molto pur cambiando giocatori. Sono una squadra fisica e tecnica, da affrontare con attenzione. Ha saputo fermare la Juventus, battere l’Atalanta e il Napoli. Hanno valori e dovremo essere attenti e molto attivi, non dandogli punti di riferimento”.

Nessuno sguardo alla classifica: “Noi guardiamo solo alle nostre prestazioni e ai nostri risultati. Dobbiamo essere convinti delle nostre possibilità, non possiamo limitarci a guardare gli altri risultati, sarebbe limitativo. Contro il Verona possiamo fare bene e dire la nostra, abbiamo voglia di vincere. Il campionato è ancora lungo anche se le partite diventano sempre più pesanti”.

