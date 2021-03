Risposta Pioli a Caressa diventa virale

Ha vinto in campo e fuori Stefano Pioli. Quando molti si aspettavano un altro passo falso del Milan, frettolosamente considerato in fase calante, i rossoneri sfoggiano una delle migliori prestazioni stagionali, vincono all’Olimpico contro la Roma e si mantengono al secondo posto alle spalle dell’Inter capolista. Non solo, è anche nel dopo-gara che Pioli si prende le sue soddisfazioni.

Siparietto a Sky tra Pioli e Caressa

Nelle interviste dopo la gara a Sky simpatico siparietto tra Pioli e il conduttore dell’emittente satellitare Fabio Caressa. Il giornalista chiede al tecnico se per motivare maggiormente la squadra avesse messo anche lui negli spogliatoi i giornali che parlavano male del Milan ma la replica di Pioli è spiazzante :”No, ho fatto vedere qualche vostra trasmissione …”

I tifosi applaudono l’uscita di Pioli

Fioccano le reazioni sui social e la maggioranza dei tifosi è con il tecnico: “Con la sua solita eleganza…un grande” oppure: “Standing ovation mister” e ancora: “Applausi. Sipario” o anche: “Pioli ha appena polverizzato Caressa e i suoi scagnozzi in diretta sotto lo sguardo estasiato dello zio Bergomi”.

Il video con il botta e risposta a Sky fa il giro del web ma c’è chi dà altre interpretazioni: “Ho riso pure io, non c’era del marcio secondo me”.

E infine: “Secondo me quella di Pioli era una normale battuta, già altre volte ha detto che guarda con piacere SkyCalcioClub, non vedo tutto questo astio che state facendo vedere voi. Ce ne fossero trasmissioni come queste”.

SPORTEVAI | 01-03-2021 08:59