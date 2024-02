Milan, Potter il nome nuovo per la panchina: libererebbe Pioli per il Napoli

Secondo i media inglesi l’ex tecnico di Brighton e Chelsea sarebbe in pole position per guidare i rossoneri: col suo arrivo il tecnico dello scudetto 2022 potrebbe dire sì a De Laurentiis

08-02-2024 17:00

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Graham Potter potrebbe essere il successore di Stefano Pioli al Milan. Lo scrivono in Inghilterra, dove danno l’ex tecnico di Brighton e Chelsea come il grande favorito per la panchina rossonera nella prossima stagione. Salutato il Milan, Pioli potrebbe finire ad allenare il Napoli.

Dall’Inghilterra: Potter in pole per allenare il Milan

È Graham Potter il nome nuovo per la panchina del Milan. Ad accostare il tecnico inglese al club rossonero è il portale britannico TalkSport, secondo cui il 48enne ex allenatore di Brighton e Chelsea sarebbe addirittura il candidato principale alla successione di Stefano Pioli, destinato a salutare il Milan al termine della stagione.

Milan: la carriera di Potter, dall’Ostersund al Chelsea

Potter è fermo dallo scorso 1 aprile, quando venne esonerato da un Chelsea in crisi profonda. Esonero che interruppe una carriera in rampa di lancio: dopo una modesta carriera da giocatore in club storici ma delle serie minori inglesi, Potter s’è affermato come tecnico prima in Svezia, portando l’Ostersund dalla 4a divisione all’Allsvenskan, il massimo campionato del paese scandinavo, e addirittura alla vittoria della Coppa di Svezia; tornato in patria, ha allenato per una stagione lo Swansea in Championship per poi approdare al Brighton, centrando due salvezze e uno storico 9° posto in Premier League, risultati raggiunti con un gioco offensivo molto apprezzato dai tifosi. A settembre 2022, nel corso della sua 4a stagione con i Seagulls, il Chelsea decise di pagare oltre 21 milioni di sterline per liberarlo dal suo contratto col Brighton e averlo sulla propria panchina. La primavera scorsa è però arrivato l’esonero a causa dei risultati deludenti dei Blues.

Milan, Pioli dice addio e va verso il Napoli

Al Milan Potter prenderebbe il posto di Stefano Pioli, secondo TalkSport destinato a salutare i rossoneri a fine stagione. Il tecnico dello scudetto 2022 sarebbe dunque libero di approdare al Napoli, in cerca di un allenatore con cui aprire un nuovo ciclo nel prossimo campionato.