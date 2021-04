MIlan pronto a scaricarlo ma è bufera sui social

Dentro o fuori? Il Milan e i suoi tifosi sembrano aver perso la pazienza nei confronti di Gianluigi Donnarumma. La querelle tra il club rossonero e il portiere della nazionale si sta trascinando ormai da troppo tempo. Da una parte le offerte di rinnovo contrattuale del club rossonero, dall’altro le richieste considerate troppo alte del portiere e del suo procuratore Mino Raiola. Una situazione che con il tempo ha logorato la pazienza dei tifosi.

La mossa del Milan

La squadra di Pioli sta vivendo un momento molto delicato della sua stagione. Dopo essere stata in testa alla classifica anche per tante partite i rossoneri ora vedono a rischio anche la qualificazione in Champions League e le voci che riguardano Gianluigi Donnarumma e la sua situazione contrattuale non sembrano aiutare a superare questo momento di difficoltà.

I dirigenti rossoneri hanno deciso di cominciare a pensare anche a un futuro senza il portiere della nazionale che secondo molti organi di stampa potrebbe decidere di accettare le avance della Juventus. Il Milan per cautelarsi sembra aver bloccato Mike Maignan del Lille, con le due società che avrebbero già trovato un’intesa di massima sulla base di 17-18 milioni a stagione.

Social in fermento

Il caso Donnarumma catalizza l’attenzione dei social già da diversi mesi, anche se molti tifosi rossoneri sembrano aver esaurito la pazienza. Il rinnovo del portiere si è infatti trasformato in una sorta di telenovela senza fine: “Che se ne vada – scrive Marco – Non se ne può più”. Anche Grazia è arrabbiata nei confronti del calciatore per il modo in cui ha gestito l’intera vicenda: “Se resta al Milan lo fa solo perché non ha offerte superiore ma come uomo ha deluso e non merita la stima dei tifosi”.

Anche Antonello scarica il portiere e si augura che il Milan faccia sentire la sua voce nella vicenda: “Evidentemente 8 milioni non bastano, per lui Raiola ne vuole 10. Spero solo di non leggere titoli come il Milan si lascia sfuggire Donnarumma. Sarebbe più giusto “Il Milan rinuncia a Donnarumma”, per decenza, altrimenti non svoltiamo mai”. Mentre Teofilo ha un punto di vista diverso: “Non ha firmato quando avevamo 10 punti sulla quinta e tutti parlavano di Champions League e pensate che firmi adesso quando invece la qualificazione è in bilico. Lo sappiamo tutti che firma solo in caso di Champions, quindi datevi pace e pensate al campo”.

