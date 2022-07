Milan, rinnovi Maldini e Massara: il comunicato ufficiale del club

01-07-2022 19:09

La firma è arrivata nella giornata di ieri, ma oggi è uscito il comunicato ufficiale. Paolo Maldini e Frederic Massara continueranno a essere gli uomini mercato rossoneri, e le figure interposte a fare da tramite tra la squadra e la società, per altri due anni, fino al 2024.

Questo il breve comunicato riportato dal Milan:

“AC Milan è lieto di comunicare che in data odierna il CdA del Club ha approvato i rinnovi biennali del Direttore dell’Area Tecnica Paolo Maldini e del Direttore Sportivo Frederic Massara. Un accordo che testimonia la continuità in un percorso di rafforzamento e di crescita del nostro Club”.

Può finalmente avere inizio dunque il mercato rossonero, dopo aver perso il principale obiettivo in difesa (Botman) e stare per perdere l’obiettivo in mediana (Renato Sanches).