Milan, ripartenza a testa bassa per non sbagliare il match contro lo Spezia

Ripresa immediata degli allenamenti dopo la cocente delusione nella semifinale di andata dell'Euroderby di Champions

11-05-2023 16:51

Dopo il doloroso ko per 2 a 0 nella semifinale d’andata dell’Euroderby di Champions League contro l’Inter, il Milan riprende immediatamente le fatiche in allenamento per preparare la prossima, delicatissima sfida in trasferta contro lo Spezia, in programma sabato (13 maggio) alle 18 allo stadio “Alberto Picco”.

Lavoro defaticante in palestra per i titolari di San Siro. In campo, dopo aver effettuato l’attivazione muscolare all’interno, il resto della rosa che ha terminato la fase di riscaldamento con alcuni esercizi atletici eseguiti tra gli ostacoli bassi e i coni. La sessione è proseguita con una partitella di allenamento con la formazione Primavera (due tempi da 20 minuti). Il programma di domani – venerdì 11 maggio – prevede un allenamento al mattino, mentre la partenza per La Spezia è prevista nel pomeriggio.