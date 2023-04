Milan, ripartenza immediata in vista dell'Empoli

Rientrata da Napoli dopo il roboante successo pe 4-0, la squadra si è fermata a dormire a Milanello per poi riprendere subito gli allenamenti

03-04-2023 17:13

Dopo lo straordinario successo del “Maradona” (4-0 al Napoli), il Milan è rientrato in nottata dal capoluogo partenopeo. La squadra di mister Stefano Pioli si è fermata a dormire a Milanello dove ha ripreso subito gli allenamenti visto il ravvicinato impegno di campionato, che vedrà il Milan opposto all’Empoli venerdì 7 aprile a San Siro (fischio d’inizio alle ore 21). Presenti al Centro Sportivo rossonero anche Paolo Maldini e Frederic Massara.

Lavoro defaticante in palestra per gli undici titolari di Napoli. In campo, dopo aver effettuato attivazione muscolare all’interno della struttura, gli altri componenti della rosa che hanno terminato la fase di riscaldamento con alcuni torelli a tema. L’allenamento è proseguito con una serie di esercitazioni tecniche, abbinate a lavoro aerobico, il tutto eseguito in un circuito predisposto lungo il perimetro del campo. Una partitella su campo ridotto, con le porte piccole, ha chiuso la sessione odierna.