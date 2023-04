Milan, riprendono le fatiche con la Roma nel mirino

Allenamento mattutino per la formazione timonata da Stefano Pioli, che inizia a preparare la sfida a José Mourinho

26-04-2023 17:45

Dopo due giorni di riposo, il Milan si è ritrovato per riprendere le fatiche della settimana che porta al match contro la Roma, sabato 29 aprile alle 18 allo stadio Olimpico. Colazione nel Centro Sportivo di Milanello e poi allenamento mattutino alla presenza del direttore dell’Area Tecnica, Paolo Maldini, e del direttore sportivo, Frederic Massara.

La squadra di Stefano Pioli ha iniziato l’allenamento in palestra alle 11 circa, per poi trasferirsi sul campo centrale. Sotto un cielo tipicamente primaverile, i rossoneri hanno svolto un lavoro aerobico e tecnico con aggiunta di allunghi. Successivamente, la squadra si è cimentata in due esercitazioni sul possesso palla – su diverse dimensioni del campo – ed ha chiuso l’allenamento con una partitella su campo ridotto.