Solo un punto per il Milan a San Siro contro la Salernitana. Finisce 1-1: Giroud a segno nel primo tempo, replica Dia nella ripresa. Maignan e Ochoa miracolosi, un flop i cambi di Pioli.

13-03-2023 22:53

Dal pareggio da sogno di Londra col Tottenham a quello da incubo di San Siro con la Salernitana. Sono i due volti del Milan, brillante in Europa e spento in campionato. I granata di Paulo Sousa strappano un punto prezioso (1-1), mentre i rossoneri di Pioli falliscono clamorosamente l’aggancio all’Inter al secondo posto. Milan che rimane quarto in classifica con 48 punti, staccando la Roma a 47. Un passettino troppo piccolo rispetto alle previsioni della vigilia. Stavolta il gol di Giroud non ha evitato tutti i guai al Diavolo. La Salernitana, invece, ringrazia Dia.

Milan-Salernitana: il commento della gara

È il Milan a fare la partita, ma la Salernitana si difende con ordine e – quando può – riparte. Ci provano Giroud e Leao, senza centrare il bersaglio. Il primo tiro in porta della Salernitana arriva al 33′: erroraccio di Bennacer, la palla arriva a Kastanos che, da posizione favorevole, sparacchia malamente trovando una deviazione in angolo. Altra occasione colossale per i campani al 43′: errore di Thiaw, Dia s’invola verso la porta ma Maignan in uscita gli prova via il pallone col piede. Gol sbagliato, gol subito: allo scadere del primo tempo Giroud, su corner di Bennacer, porta avanti il Milan di testa.

Nella ripresa i rossoneri sembrano in grado di controllare, sfiorano il raddoppio con Bennacer, ma al 16′ subiscono il gol del pareggio della Salernitana: Bradaric scappa via a sinistra e trova tutto solo in mezzo all’area Dia che non sbaglia a tu per tu col portiere. Pioli cambia tutto l’attacco, inserisce Ibra, De Ketelaere e Origi e inizia l’assalto. Ochoa dice di no a Origi e Ibrahimovic, sull’altro fronte Maignan s’oppone a Piatek. L’ultima occasione per il Milan è clamorosa: Kalulu in proiezione offensiva toglie dalla porta un pallone che sta scivolando in rete. Finisce con una mega rissa

Milan-Salernitana: le pagelle dei rossoneri

Maignan 7 Salva il risultato nel primo tempo con un’uscita perfetta su Dia. Non ripete il miracolo nella ripresa, attento su Piatek.

Kalulu 5,5 Bada al sodo e gioca senza fronzoli, ma non sembra nella sua serata migliore.

Thiaw 5 Un suo insolito pasticcio, di portata colossale, lancia Dia in porta: lo salva Maignan.

Tomori 5,5 Il migliore della retroguardia rossonera, ma stasera s'addormenta pure lui nell'azione dell'1-1.

Saelemaekers 6 Pioli gli dà fiducia, il belga lo ripaga con una prova di ordinaria amministrazione, senza picchi ( dal 32′ st Florenzi sv ).

Bennacer 5,5 Un grosso errore nel primo tempo per poco non manda in gol Kastanos. Lascia il campo a Tonali nel finale ( dal 40′ st Tonali sv ).

Krunic 6,5 Prende il posto di Tonali e si fa apprezzare, soprattutto in avvio, per un paio di buone giocate.

Theo Hernandez 6 Irruento, devastante, anche se meno preciso del solito negli appoggi e nei tiri.

Diaz 5,5 Gli manca il guizzo che aveva trovato all'andata proprio contro la Salernitana ( dal 12′ st De Ketelaere 5,5 Non ci siamo proprio, neppure stavolta).

Leao 5,5 Tanta buona volontà, ma difetta in precisione e non trova il gol ( dal 12′ st Origi 5,5 Si fa vedere in una sola circostanza: Ochoa gli nega il gol).

Giroud 6,5 Come al solito deve pensarci lui a sbloccare il risultato. Rimedia un giallo "pesante" ed esce ( dal 12′ st Ibrahimovic 6 Gioca quasi da fermo, ma si fa valere sempre)

Come al solito deve pensarci lui a sbloccare il risultato. Rimedia un giallo “pesante” ed esce ( Gioca quasi da fermo, ma si fa valere sempre) All. Pioli 5 Vara un Milan senza italiani, poi cambia di colpo tutto l’attacco dopo l’1-1: scelte coraggiose, che però non pagano.

Milan-Salernitana: le pagelle dei granata

Ochoa 7 Incolpevole sulla girata di Giroud, attento nelle altre circostanze, soprattutto su Origi.

Daniliuc 6 Attento nelle chiusure e negli interventi aerei, non concede spazi.

Gyomber 6 Governa con personalità i movimenti di una difesa che non sbanda quasi mai.

Pirola 6 Lascia il campo a metà ripresa dopo una discreta prestazione ( dal 23′ st Lovato 6 Difensore vecchio stampo, di quelli che rinviano anche in tribuna se occorre).

Mazzocchi 6 Limita le incursioni in avanti per presidiare, con efficacia, la fascia destra ( dal 38′ st Sambia sv ).

Bohinen 6,5 Macina chilometri e gioca un gran numero di palloni, quasi tutti con qualità ( dal 38′ st Crnigoj sv ).

Coulibaly 6,5 Faro del centrocampo granata, rischia qualcosina su Theo ma se la cava.

Bradaric 7 Suo l'assist per la rete del pareggio di Dia: giocatore di livello superiore.

Candreva 5,5 Non riesce ad assicurare con continuità il raccordo tra centrocampo e attacco ( dal 23′ st Bonazzoli 6 Una mezz'oretta di sacrificio, a far salire la squadra).

Kastanos 5,5 Macchia la sua prova con un erroraccio incredibile in zona gol ( dal 10′ st Piatek 6,5 Sfiora il gol dell'ex, creando apprensioni alla difesa del Milan).

Dia 6,5 Clamoroso l'errore a fine primo tempo, si riscatta con la rete dell'1-1.

Clamoroso l’errore a fine primo tempo, si riscatta con la rete dell’1-1. All. Paulo Sousa 7 Non rinuncia alla sua idea di calcio e strappa applausi a San Siro.

Milan-Salernitana: la pagella dell’arbitro

Arbitro La Penna: Pochi gli episodi dubbi in una partita piuttosto corretta. Il fischietto di Roma la tiene sempre in pugno, anche se sceglie di usare più la carota che il bastone (Tomori graziato nel primo tempo per un pestone piuttosto evidente su Kastanos). Ottima la valutazione sull’uscita di Maignan su Dia: il portiere è perfetto nel suo intervento in uscita sull’attaccante granata lanciato a rete. Nella ripresa giudica regolare un intervento di Coulibaly su Theo in area e ha ragione. Dubbi sul penalty per contatto Bradaric-Bennacer, prima concesso e poi tolto dopo consulto Var Voto 6

Milan, i prossimi impegni della squadra di Pioli

Il Milan tornerà in campo sabato 18 marzo alle 20.45 alla Dacia Arena contro l’Udinese nell’anticipo del sabato sera della 27ma giornata di serie A. Poi due settimane di sosta per gli impegni delle nazionali e il ritorno con un big match di livello assoluto, la supersfida dello stadio Maradona contro la capolista Napoli di domenica 2 aprile (ore 20.45). Prossimo appuntamento a San Siro dei rossoneri, la sfida di sabato 8 aprile contro l’Empoli, fissata per le 16.30.

