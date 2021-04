Milan-Sampdoria, le formazioni ufficiali

La ventinovesima giornata di Serie A si apre a ‘San Siro’, dove il Milan riparte all’inseguimento dell’Inter affrontando la Sampdoria nel lunch-match del sabato di Pasqua.

Classico 4-2-3-1 per Pioli, che in attacco parte dalle certezze come Ibrahimovic al centro e Calhanoglu alle sue spalle. Castillejo a destra, a sinistra occasione per Krunic. Bennacer torna titolare a centrocampo con Kessié. Nella difesa davanti a Donnarumma la novità annunciata è Saelemaekers terzino destro, il resto del reparto è confermato.

Damsgaard a sinistra nella Sampdoria, Candreva a destra con Adrien Silva vicino a Thorsby. Gabbiadini e Quagliarella coppia d’attacco, con la difesa davanti ad Audero che vede Bereszynski, Tonelli, Colley e Augello.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI MILAN-SAMPDORIA

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Saelemaekers, Kjaer, Tomori, Hernandez; Kessié, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Krunic; Ibrahimovic.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Adrien Silva, Damsgaard; Gabbiadini, Quagliarella.

OMNISPORT | 03-04-2021 11:44