Milan-Sassuolo, Dionisi: "Affrontiamo i più forti del momento"

27-11-2021 17:53

In vista di Milan-Sassuolo, Alessio Dionisi è intervenuto in conferenza stampa: “Sarà una partita difficile. Affrontiamo una delle squadre più forti, se non la più forte ora. Storicamente il Sassuolo ha fatto partite importanti con le big e cercheremo di essere all’altezza del Sassuolo degli anni precedenti. Sappiamo che sarà difficile ma non abbiamo nulla da perdere perché il Milan ti mette in difficoltà ma ti dà anche la possibilità di esprimerti e secondo me faremo prestazione”.

“Sembra che i presupposti non siano dei migliori – ha confessato Dionisi – perché giochiamo contro una squadra in salute e noi non siamo contenti del pari con il Cagliari. Ci siamo allenati per prepararla al meglio. Siamo sfavoriti sulla carta ma lavoriamo per ribaltare il pronostico”.

OMNISPORT