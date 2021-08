Milan, scatto per il trequartista: il mercato può chiudersi con tre colpi

Se la Roma, fresca del colpo Tammy Abraham, diventato il calciatore più costoso nella storia del club giallorosso, è la squadra che ha speso di più durante il mercato estivo 2021, l’altra grande protagonista dell’estate italiana dei trasferimenti, il Milan, punta a chiudere il mese di agosto con il botto. Anzi, con tre botti, tanti potrebbero essere gli ulteriori innesti che il direttore sportivo Frederic Massara e il dt Paolo Maldini nello scorcio finale dell’estate.

Dopo le ottime risposte avute nei primi test amichevoli da Olivier Giroud, che sembra già essersi inserito nei meccanismi del calcio italiano e del gioco di Pioli, al punto da permettere ad allenatore e tifosi di aspettare con meno preoccupazione il ritorno in campo di Zlatan Ibrahimovic dopo l’infortunio, i dirigenti rossoneri sono al lavoro per colmare le ultime lacune della rosa.

L’obiettivo è inserire un esterno destro e un fantasista oltre a un centrocampista centrale, in modo da non avvertire l’assenza nelle prime partite della stagione dell’infortunato Franck Kessié e di consentire a Pioli di fare più rotazioni nella stagione del ritorno in Champions League.

Per i primi due ruoli gli obiettivi del mercato rossonero sono chiari e le trattative quasi in chiusura. I prescelti sono Alessandro Florenzi e Yacine Adli, in arrivo rispettivamente da Roma e Bordeaux.

Per il campione d’Europa resta da definire l’intesa con il club giallorosso, che si è “arreso” alla cessione del giocatore in prestito con diritto e non obbligo di riscatto, ma che chiede di incassare un milione subito. Si tratta, mentre Adli è ormai prossimo alla partenza per l’Italia dopo che il Bordeaux ha accettato la proposta di 10 milioni formulata dal Milan.

Noto anche l’obiettivo per la trequarti, ma qui la trattativa si annuncia più complessa. Il nome è quello di Nikola Vlasic del Cska Mosca, vecchio obiettivo del Milan, la cui stima verso il croato è ricambiata dal giocatore, fratello della bicampionessa del mondo di salto in alto Blanka e deciso a preferire l’approdo in Serie A piuttosto che un trasferimento interno al campionato russo nello Zenit San Pietroburgo.

Vlasic ha iniziato la Premier Liga con il Cska, ma ha ribadito ai propri dirigenti la volontà di essere ceduto. Il Cska sembra così pronto a rivalutare l’ipotesi del prestito oneroso, gradita al Milan, con obbligo di riscatto al raggiungimento di determinati risultati individuali e di squadra. L’affare si può chiudere con 5 milioni di prestito e riscatto a 20.

L’alternativa per il Milan resta Isco, il fantasista spagnolo ai margini nel Real Madrid anche dopo il ritorno in panchina di Carlo Ancelotti, ma sul quale in Via Rossi si hanno dubbi circa la tenuta fisica. Vlasic è laprima scelta anche per caraatteristiche tecnico-tattiche e il grande obiettivo non è mai stato così vicino.

