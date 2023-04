Milan, se parte Brahim ecco Baldanzi

Secondo Tuttosport il Milan, come l’Inter, segue con interesse Baldanzi, ma la priorità resta la conferma di Brahim Diaz

28-04-2023 16:58

Il futuro di Brahim Diaz è ancora pieno di punti interrogativi. L’ex giocatore del Real Madrid, ormai sempre più al cento del progetto rossonero, non ha ancora il futuro ben definito ed allineato. Il Real Madrid ed il Milan stanno provando a trattare il prezzo, prefissato precedentemente, di 22 milioni di euro per il definitivo arrivo in rossonero. I Blancos avranno comunque la possibilità di contro riscattarlo a 27.

In caso di partenza del fantasista spagnolo, secondo quanto riportato da Tuttosport, il Milan avrebbe già messo gli occhi su Baldanzi dell’Empoli. Il giocatore del club toscano, però, è seguito da diversi mesi anche dall’Inter.