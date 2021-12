Milan, senti Simeone: "Per gli ottavi Porto favorito"

06-12-2021 18:50

Il Milan si gioca a San Siro contro il Liverpool la qualificazione agli ottavi di Champions League, ma sarà fondamentale anche il risultato dell’altro match del girone tra Porto e Atletico Madrid.

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dell’Atlético Madrid Diego Simeone ha svelato la sua favorita per gli ottavi: “Abbiamo una partita importantissima con un avversario che gioca molto bene ed è primo nel campionato portoghese, come lo è il Milan in Italia. I favoriti alla qualificazione? Il Porto. Ha un gruppo straordinario che negli anni ha fatto molto bene, è forte in difesa, sa pressare e punta sull’intensità. È chiaramente il favorito al passaggio del turno, avendo più punti di noi e del Milan”.

