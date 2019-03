Il futuro di Kessié potrebbe essere lontano dal Diavolo. La società rossonera sta pensando a come racimolare i soldi per riscattare Bakayoko dal Chelsea (35 milioni di euro). Da qui la possibilità di una cessione eccellente.

Tra i possibili partenti, anche il nome del centrocampista ex Atalanta. L'Arsenal sarebbe sulle sue tracce, così come altri club inglesi. Molto dipenderà dall'offerta. Servirebbero non meno di 40 milioni di euro per strapparlo ai rossoneri.

SPORTAL.IT | 22-03-2019 08:45