Milan, social increduli: “Non è possibile”

Doveva essere l’occasione per la fuga, invece si apre la polemica in casa Milan. I rossoneri di Stefano Pioli perdono sul campo di uno Spezia capace di una grande prestazione sin dalle prime battute. Un passo falso difficile da pronosticare alla vigilia e che ora lascia lo spazio ai tantissimi dubbi dei tifosi rossoneri che temono che la squadra stia perdendo la spinta che ha avuto dall’inizio della stagione.

La figuraccia

Sui social non si parla altro che dell’occasione sprecata dal Milan. La squadra di Pioli non approfitta del passo falso inaspettato della Juve e finisce per arrendersi sul campo dello Spezia in una gara che alla vigilia rappresentava invece l’occasione per un tentativo di fuga: “Questa figuraccia immane è per tutti quei mesi compagni di tifo che pensano più a prendere in giro gli altri (che sono a -2 e non a -20) invece che segnare che ogni partita è realmente difficile, soprattutto con le piccole”.

Andrea invece attacca chi non vuole critiche nei confronti della squadra: “Adesso diteci che non possiamo dire niente a questa squadra. Presi a pallate dallo Spezia. Buttato via un anno di fatica, faccio fatica a respirare dal nervoso”. Donnie invece parla di peggiore partita dell’anno: “Di gran lunga la peggiore, almeno con l’Atalanta qualche occasione l’avevamo creata. Oggi il loro portiere è praticamente ingiudicabile”.

Caccia ai colpevoli

Il passo falso inaspettato in Liguria porta a galla antichi veleni tra i tifosi verso i giocatori: “Alcuni giocatori giocano in modo indecente da inizio campionato, eppure restano in squadra. Romagnoli in primis, troppi errori che sono costati punti e partite. Leao secondo. Pioli non vuole vedere o cosa? Ora ha delle alternative, eppure cambi mai”. Ma la gran parte dei tifosi de la prende con Dalot: “Dopo questa prestazione possiamo anche rispedirlo al mittente”.

E c’è addirittura chi mette in dubbio la gestione di Pioli fino a questo momento tenuto sempre fuori da ogni critica: “Spero che la dirigenza faccia un pensierino a Italiano per il futuro. Grande allenatore”. Anche Davide la pensa allo stesso modo: “Quando trovi squadre che giocano come lo Spezia o l’Atalanta, che aggrediscono devi avere il coraggio di proporre soluzioni tattiche che non sono ili mero cambio dei pari ruolo”. Anche Gino ha dei dubbi sulla gestione Pioli: “Ci hanno bastonato, ma stavolta i cambi mi lasciano molto perplesso. Non capisco il senso di un Meite o di un Calhanoglu così fuori partita e ancora in campo”.

SPORTEVAI | 13-02-2021 22:37