Milan, Zlatan Ibrahimovic: l'esito del suo esame al ginocchio

Zlatan Ibrahimovic non salterà gli Europei con la Svezia. E se il suo campionato con la maglia del Milan è da considerarsi definitivamente concluso, la sua stagione proseguirà anche nel corso dell’estate. Questo è ciò che ha determinato il consulto medico cui si è sottoposto in queste ore, dopo l’infortunio al ginocchio riportato contro la Juventus.

L’apprensione era tanta, anche perché la distorsione di Ibrahimovic era parsa di entità più grave rispetto alle primissime indicazioni provenienti da Milanello. Tanto più che l’astro svedese non è certo più giovanissimo e ogni problematica alle articolazioni va affrontata con tutta la cautela del caso.

La visita specialistica cui si è sottoposto, invece, conferma la precedente indicazione di tre settimane di stop (massimo quattro), il che non mette a repentaglio l’atteso ritorno in una competizione ufficiale con la maglia della sua Svezia.

Ibrahimovic aveva creato non poca ansia per la dinamica del suo problema nel corso della partita contro la Juventus. Si era infatti accasciato al suolo senza subire contrasti di alcun tipo, dando inizialmente l’impressione che addirittura la sua stessa carriera potesse essere a un bivio.

Non sarà invece così, come stabilito anche dal dottor Musahl, lo stesso luminare che lo aveva operato sempre al ginocchio in quel di Pittsburgh ai tempi in cui Ibrahimovic ancora giocava per il Manchester United.

Nessun interessamento al crociato, lo svedese sta facendo i conti solo con alcuni problemi alla cartilagine. Niente di troppo allarmante, dunque, e quindi il Milan lo potrà regolarmente riabbracciare all’inizio della prossima stagione.

OMNISPORT | 15-05-2021 12:45