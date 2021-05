Milan, tegola Ibrahimovic: infortunio più grave del previsto

È stata una stagione di alti e bassi quella di Zlatan Ibrahimovic, protagonista sì di un buon campionato ma anche vittima di tanti infortuni.

In totale, infatti, lo svedese ha saltato ben ventuno match. Secondo “Gazzetta dello Sport”, a causa del problema al ginocchio, annunciato anche in conferenza stampa da Stefano Pioli l’attaccante non sarà in grado di giocare le ultime partite di Serie A.

“Si tratta di una lieve distorsione – ha spiegato alla vigilia del match contro i granata il tecnico – Zlatan non giocherà contro Torino e Cagliari, per la gara con l’Atalanta vediamo”. In realtà la distorsione sarebbe più preoccupante del previsto.

Attenzione non ci sono notizie ufficiali ma si parla di uno stop tra le tre e le quattro settimane e quindi sarà molto difficile se non impossibile vedere Ibrahimovic il 23 per il match di Bergamo fondamentale per le sorti europee della formazione rossonera che sta cercando la qualificazione alla Champions League.

Lo svedese sarà comunque pronto a tornare in campo per gli Europei di calcio. Ormai infatti ha appianato le sue divergenze con il c.t. Janne Andersson cosa che gli ha permesso di indossare nuovamente la maglia della sua Nazionale.

Gli svedesi faranno il proprio debutto nella rassegna 14 giugno, quando affronteranno la Spagna a Siviglia e molti si chiedono se già per quella data Zlatan sarà in grado di essere al top della forma fisica.

Prossima settimana, comunque, anche per quanto riguarda il capitolo Milan saranno effettuati altri esami strumentali che daranno la certezza o meno della fine della stagione del rossonero che tra Covid e vari problemi fisici ha saltato davvero tantissime partite.

OMNISPORT | 12-05-2021 13:10