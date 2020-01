Milan-Spal, le probabili formazioni

Alle 18.00, a San Siro, il Milan affronta la Spal per una sfida valida per gli ottavi di finali di Coppa Italia. Pioli ha dichiarato quanto sia importante fare bene in questa competizione che, se vinta, apre le porte dell'Europa League.

Tante novità di formazione in casa rossonera con Piatek favorito su Ibrahimovic. In porta il fratello di Gigio Donnarumma. Lo svedese, in gol a Cagliari, dovrebbe partire dalla panchina. Semplici punta all'impresa per ritrovare fiducia. Petagna dovrebbe partire titolare.

Le probabili formazioni:

MILAN (4-4-2): A.Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernández; Castillejo, Krunic, Bennacer, Bonaventura; Piatek, Rebic.

A disposizione: Begovic, Soncin, Gabbia, Brescianini, Kessié, Paquetá, Suso, D. Maldini, Rafael Leao, Ibrahimović. Allenatore: Pioli.

SPAL (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Felipe; Strefezza, Murgia, Valoti, Missiroli, Igor; Di Francesco, Petagna.

A disposizione: Thiam, Letica, Salamon, Mastrilli, Cannistrà, Reca, Valdifiori, Tunjov, Janković, Cuellar, Paloschi, Floccari. Allenatore: Semplici.

SPORTAL.IT | 15-01-2020 07:22