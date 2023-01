Milan, Sportiello “solo” a giugno, ora si attende Maignan

10-01-2023 12:02

Le insistenti voci di mercato sull’arrivo di Sportiello al Milan si sono letteralmente spente nella serata di ieri quando il ds D’Amico prima del match con il Bologna ha affermato di non aver avuto contatti con i rossoneri. Ecco che allora l’ipotesi più probabile resta quella di un arrivo dell’estremo difensore in quel di Milano a giugno, approfittando così della scadenza di contratto. Devis Vasquez resterà l’unico rinforzo tra i pali in questa sessione di mercato, la società così facendo sceglie di puntare su un rientro rapido e sicuro del francese Maignan.

Nel frattempo proseguono le trattative di rinnovo per Leao e Bennacer. Il prolungamento dell’algerino sembra cosa fatta con rinnovo a 4 milioni fino al 2027 e clausola rescissoria da 50 milioni applicabile solo a partire dall’estate 2024.

Per quanto riguarda il portoghese, padre ed avvocato sono in città, si attende l’incontro formale: il Milan metterà sul tavolo 6,5 milioni più 1,2 di bonus fino a giugno 2027

