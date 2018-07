Milan su un talento del Salisburgo

Il Milan avrebbe messo gli occhi sul centrocampista 22enne del Salisburgo Dadié Samassekou. Il centrocampista maliano ha una valutazione che si aggira sui 10 milioni di euro e sarebbe già in contatto con i rossoneri.

Il Salisburgo per ora nega: "No, non ci sono offerte concrete. Ho letto molto nelle ultime settimane e mesi, e ho sentito chi sta già parlando con chi o di chi è molto lontano nelle trattative, ma attualmente non ci sono offerte. Ovviamente sappiamo che i nostri giocatori sono richiesti", sono le parole del direttore sportivo del club austriaco Christoph Freund.

SPORTAL.IT | 30-07-2018 16:25