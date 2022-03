Milan su uno dei migliori della serie A, ma i tifosi sollevano dubbi

11-03-2022 13:01

Non sarebbe un centravanti il principale obiettivo di mercato del Milan per la prossima campagna acquisti. Secondo Tuttosport, infatti, in cima ai desideri di Paolo Maldini e della dirigenza rossonera ci sarebbe uno dei migliori giocatori della serie A, che, però, non è un attaccante centrale.

Milan su Berardi

Si tratta di Domenico Berardi, uomo chiave del Sassuolo che in questa stagione è tra i pochi attaccanti in Europa ad aver già superato la doppia cifra sia in fatto di gol (12) che di assist (14). Berardi è ormai maturo – ha 27 anni – e ha dimostrato di sapersi trasformare in un trascinatore, soprattutto nei big match.

Il costo dell’attaccante del Sassuolo

Il suo contratto con il Sassuolo scadrà solo nel 2024, ragion per cui il Milan dovrà sborsare una cifra importante per portarlo alla corte di Stefano Pioli, attorno ai 30-35 milioni di euro, ma Maldini sarebbe già al lavoro per centrare l’obiettivo nella prossima estate. Sorprendentemente, però, sui social network il nome di Berardi non sembra accendere la fantasia dei tifosi milanisti: molti, infatti, sono scettici sul possibile acquisto dell’attaccante del Sassuolo.

La bocciatura dei tifosi rossoneri

“Berardi non mi piace perché lo considero inadatto al nostro progetto di crescita – scrive Drezz su Twitter -. Maldini ha specificato qualche settimana fa che bisogna migliorare per fare un buon percorso in Champions e vedendo quello che ha fatto Berardi agli Europei non mi sembra il profilo adatto”. “Berardi + Belotti sarebbe il trionfo dell’orrore, peggio del mercato di Galliani con Bacca-Bertolacci-Romagnoli”, aggiunge Volonté, citando un altro giocatore seguito dai rossoneri come il centravanti del Torino.

“Nemmeno punterei su Berardi sinceramente, con quello che chiede il Sassuolo si trova di meglio”, il parere di Carlitos. Manuel, invece, vota a favore dell’attaccante neroverde: “Berardi sarebbe un miglioramento per come siamo messi a destra, ma capisco che sia un giocatore che ha poco appeal e questo influenza i giudizi”.

“Berardi sarebbe un passo indietro importante”, la bocciatura secca di Antonio. “Spendere questi soldi su Berardi mi pare da scellerati”, la chiosa di Aur.

